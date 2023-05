Highlights e gol Udinese-Lazio 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Udinese-Lazio, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena partita equilibrata con i biancocelesti che nella prima frazione di gioco sprecano qualche palla gol importante, ma l’Udinese è viva e riesce a controbattere colpo su colpo. Nella ripresa i ragazzi di Maurizio Sarri entrano con un altro piglio, alzano la qualità e sbloccano la partita grazie a Ciro Immobile che si guadagna un calcio di rigore molto dubbio ma poi è bravo a trasformarlo. Tre punti d’oro per i biancocelesti che superano l’Inter e adesso vedono la qualificazione alla prossima Champions League. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per la Lega di Serie A e di Dazn.

