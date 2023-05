Mondiale Under 20 2023, l’avventura dell’Italia parte benissimo: 3-2 al Brasile

È un esordio con i fiocchi quello dell’Italia nel Mondiale Under 20 Argentina 2023: i ragazzi guidati da Carmine Nunziata giocano un primo tempo spettacolare e poi, grazie ad un’ottima gestione e ad una solida fase difesiva messe in mostra nella seconda frazione, portano a termine l’impresa di battere il Brasile: 3-2 il punteggio in favore dei giovani rappresentanti del tricolore, che danno il via con il sorriso alla loro avventura argentina.

L’inizio dell’Italia è di livello estremamente alto: gli azzurri pressano con ordine e mettono in enorme difficoltà il Brasile con svariate ripartenze ufficiali, andando a segno all’11’ con Matteo Prati. La reazione dei verdeoro arriva immediata e gli italiano vanno un po’ in appresione in alcune circostanze, ma un fantastico contropiede portato dai ragazzi frutta un corner sul quale, di testa, Cesare Casadei al 27′ mette dentro il gol del 2-0. Il Brasile, stavolta, subisce il contraccolpo psicologico e l’Italia ne approfitta per aumentare ancora di più il proprio dominio. Al 35′, Casadei non sbaglia dal dischetto e porta il tabellino sul 3-0, chiudendo virtualmente la gara già prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo. Come prevedibile, i ritmi si abbassano nel secondo tempo e questa favorisce di molto i sudamericani, che iniziano a trovare le proprie trame di gioco e, al 72′ e all’87’, segnano con Marcos Leonardo due reti che valgono il 3-2. Il tempo, però, non è molto e l’Italia, seppur con un po’ di naturale appresioni in certi momenti, riesce a gestire il buon vantaggio costruito fino al fischio finale.