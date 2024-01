Juventus-Sassuolo, Allegri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa oggi in tv in vista di Juventus-Sassuolo: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming per seguire le sue parole. Alla vigilia della sfida contro i neroverdi, che all’andata sono stati gli unici a battere i bianconeri, il tecnico livornese presenterà i temi della partita e risponderà alle domande dei cronisti. Appuntamento fissato alle ore 14.15 di lunedì 15 gennaio, diretta su JTV disponibile anche all’interno della piattaforma Dazn, diretta scritta su Sportface.

