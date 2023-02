Futsal, qualificazioni Mondiali: 18 azzurri convocati per le sfide con Macedonia del Nord e Svezia

Si disputeranno a Catania e a Gavle le due partite dell’Italia valide per le qualificazioni alla FIFA Futsal World Cup 2024. Gli azzurri si trovano attualmente in testa ad un triangolare con la formula dell’andata e ritorno, primi davanti a Svezia e Macedonia del Nord. Per superare il turno e accedere all’Elite Round gli azzurri dovranno vincere il triangolare, oppure, classificarsi fra le quattro migliori seconde dei 12 gironi: le 8 peggiori seconde, invece, saranno chiamate a disputare un Play off. La gara contro la Macedonia del Nord si giocherà al PalaCatania il primo marzo alle 20.30, e il Ct Massimiliano Bellarte ha convocato 18 calciatori: cinque dall’ultimo stage riservato a calciatori di interesse nazionale tra cui il portiere Gianluca Parisi del Sandro Abate, Gennaro Galletto del Real San Giuseppe, Lorenzo Etzi del 360GG Monastir, Nicola Cutrignelli dell’Olimpus Roma, Maurizio Silvestri della Meta Catania. Fra i convocati anche Alessandro Schettino della L84, capitano della Nazionale Under 19. L’Italia si radunerà nella giornata di domenica 26 febbraio, rimanendo a Catania fino al 5 marzo, giorno della partenza per la Svezia.