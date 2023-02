Empoli-Napoli, Zanetti: “Sfida proibitiva, ma dobbiamo crederci”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A 2022/2023 contro il Napoli: “Sarà una bella sfida. Non ho la ricetta per fermare il Napoli, ma ciò che conta è proseguire il nostro percorso senza mai perdere il coraggio delle idee. I partenopei sono fantastici, possono vincere tutte le partite e vedergli giocare è un piacere. Tuttavia noi abbiamo dimostrato di saper affrontare squadre più forti di noi e proveremo a metterli in difficoltà. Nessuna possibilità? Non sono d’accordo. A volte i miracoli accadono, perciò dobbiamo crederci. Ovviamente è una sfida proibitiva sulla carta, ma non deve mancare una speranza viva nei ragazzi“.

Zanetti ha poi aggiunto: “Il Napoli non ha titolari o riserve: a prescindere dai protagonisti il gioco resta lo stesso. Non penso che Spalletti prenda determinate decisioni perché snobba l’Empoli bensì per gestione. Entrambe le squadre hanno motivazioni altissime, a fare la differenza sarà la qualità“.