Superlega-UEFA, si avvicina la data della sentenza della Corte di Giustizia UE: le parole di due ex membri

Manca sempre meno al verdetto della Corte di Giustizia Europea sulla Superlega e dalla Spagna continuano ad arrivare indiscrezioni. “Non c’è motivo di credere che le regole UEFA non rientrino nell’ambito della libertà organizzativa delle associazioni sportive” ha dichiarato José Luis Da Cruz Villaca, ex membro della commissione giudicante. Il suo collega, Ian Forrester, ha invece affermato: “L’opinione espressa dall’avvocato Athanasios Rantos è particolarmente forte e in favore dell’UEFA“. A riportarlo è il quotidiano AS.