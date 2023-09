Empoli, Zanetti: “A Roma dobbiamo andare oltre noi stessi”

“A Roma dobbiamo andare oltre noi stessi”. A dirlo è il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti in vista della prossima sfida contro i giallorossi di Josè Mourinho all’Olimpico. Dopo la sosta, gli azzurri cercano i primi punti della stagione: “Ho lavorato coi ragazzi che sono rimasti, che sono ugualmente importanti a quelli che sono andati via in nazionale – ha aggiunto – Chi è rimasto ha lavorato con grandissima intensità e spirito. Sono molto orgoglioso della risposta che i ragazzi mi stanno dando perché inizio a vedere quello che voglio ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Ho grandissima fiducia, i numeri sono negativi ma possiamo solo migliorare. Dobbiamo avere molta umiltà”. Su Bastoni e Destro: “Hanno possibilità di scendere in campo perché li ho visti bene. Tutti e due sono in crescita. Mattia è in gran spolvero, Bastoni sta mettendo ritmo, è duttile e ha un atteggiamento fantastico. Ci sarà sicuramente utile. I nuovi stanno spingendo tanto e i vecchi stanno tornando quelli che conosco”.