Braga-Napoli 1-2, Garcia: “Abbiamo fatto un gol e mezzo, dovevamo raddoppiare prima”

Rudi Garcia ha parlato nel post-partita di Braga-Napoli 1-2, match della prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Il tecnico dei partenopei, ai microfoni di Sky Sport, vede il bicchiere mezzo pieno al termine di una serata intensa in terra portoghese: “Abbiamo fatto un gol e mezzo, visto che il secondo è una loro autorete ma in realtà lavoriamo sul fare cross pericolosi. L’atteggiamento e lo stato d’animo è stato buono in campo, però abbiamo avuto tante possibilità di fare il secondo gol e vivere la partita più tranquillamente. Dopo siamo stati bravi perchè siamo ripartiti dopo il pareggio subito e ora siamo in testa al girone, siamo contenti.”

Su Kvaratskhelia: “Ha bisogno di giocare e ritrovare ritmo, ha partecipato in attacco con il cross sul gol di Di Lorenzo. Hanno difeso tutti, anche Osimhen ha corso tanto perchè c’era da lottare tutti insieme.”