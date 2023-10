Regolamento Mondiali beach volley Tlaxcala 2023: la formula, come funziona

Il regolamento dei Mondiali di beach volley 2023, in programma da venerdì 6 a domenica 15 ottobre nello stato di Tlaxcala, in Messico. Grande attesa per la quattordicesima edizione rassegna iridata, che assegnerà le medaglie ma anche i primi pass olimpici per Parigi 2024. La squadra vincitrice, sia tra le donne che tra gli uomini, conquisterà infatti una carta nazione per i Giochi della prossima estate. Al via 48 coppie per genere, suddivise in 12 gironi da quattro ciascuna, che si giocheranno con la formula del round-robin.

La classifica verrà determinata dal punteggio, assegnato secondo il consueto sistema: 3 punti per la vittoria in due set, 2 punti per la vittoria al tie-break, 1 punto in caso di sconfitta al terzo set e 0 punti per la sconfitta in due set. In caso di parità di punteggio, a definire la classifica saranno il quoziente set prima e il quoziente punti in seconda battuta. Ma quante squadre passano il turno? Scopriamo, di seguito, come funziona la fase ad eliminazione diretta.

Le prime due classificate di ciascuna pool e le migliori quattro tra le terze classificate accederanno direttamente al Round of 32. Le altre otto coppie terze classificate dovranno invece passare dal lucky loser round per aggiudicarsi gli ultimi quattro posti a disposizione nella fase ad eliminazione diretta. Si svolgeranno due sorteggi per ciascun torneo, maschile e femminile: uno al termine delle partite dei gironi per determinare le sfide del lucky-loser round ed uno al termine di quest’ultimo per definire il tabellone della fase ad eliminazione diretta. Si giocheranno quindi sedicesimi di finale (Round of 32), ottavi di finale (Round of 16), quarti di finale, semifinali e infine le due finali 1°/2° posto e 3°/4° posto.