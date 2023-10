Tabellone Mondiali beach volley Tlaxcala 2023: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone completo dei Mondiali di beach volley 2023, in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Archiviata la fase a gironi, le migliori coppie del globo proseguono l’avventura iridata. Le prime due classificate di ciascuna pool e le migliori quattro terze accedono direttamente al Round of 32. Le altre otto coppie terze classificate devono invece passare dal lucky loser round. A definire il tabellone sono due sorteggi per ciascun torneo, maschile e femminile: uno al termine dei gironi per determinare le sfide del lucky-loser round ed uno al termine di quest’ultimo. L’Italia vuole continuare a sognare con le sue coppie e va a caccia di ottimi piazzamenti anche in chiave ranking olimpico per Parigi 2024. Di seguito, tutti gli accoppiamenti delle partite della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di beach volley 2023 (in continuo aggiornamento).

Tabellone Mondiali beach volley 2023

LUCKY LOSER ROUND

UOMINI

Kantor Zdybek POL b. Nicolaidis/Carracher AUS 2-0

Grimalt/Grimalt CHI b. Peter Hernan FIVB 2-0

McHugh/Burnett AUS b. Pedrosa/Campos POR 2-1

Evans/Budinger USA b. Sarabia/Virgen MEX 2-0

DONNE

Ahtiainen/Lahti FIN b. Erika/Michelle PAR 2-1

Pavan/McBain CAN b. Ariana/Karelys ECU 2-0

Klinger/Klinger AUT vs Gutierrez/Flores MEX 2-1

Paulikiene/Raupelyte LIT vs Ishii/Mizoe JPN 2-0

ROUND OF 32

UOMINI

Capogrosso/Capogrosso ARG vs Cottafava/Nicolai ITA 0-2

Seidl/Pristauz AUT vs Pedro Solberg/Guto BRA 1-2

Losiak/Bryl POL vs Mol/Berntsen NOR 2-0

Evans/Budinger USA vs Ahman/Hellvig SWE 0-2

Mol/Sorum NOR vs Grimalt/Grimalt CHI 2-0

Evandro/Arthur BRA vs Vitor Felipe/Renato BRA 2-0

Horl/Horst AUT vs Ehlers/Wickler GER 0-2

Brouwer/Meeuwsen NED vs Aravena/Droguett CHI 2-1

Alayo/Diaz CUB vs Lupo/Rossi ITA

Schachter/Dearing CAN vs Hodges/Schubert AUS

Ha/Wu CHN vs Ranghieri/Carambula ITA

Popov/Reznik UKR vs Immers/Van De Velde DEN

Perusic/Schweiner CZE vs Herrera/Gavira ESP

McHugh/Burnett AUS vs Crabb/Brunner USA

Partain/Benesh USA vs Kantor Zdybek POL

Cherif/Ahmad QAT vs Boermans/De Groot NED

DONNE

Alvarez/Moreno ESP vs Stam/Schoon NED 0-2

Gottardi/Menegatti ITA vs Vergé-Dépré/Mader SUI 2-0

Muller/Tillmann GER vs Liliana/Paula ESP 2-0

Agatha/Rebecca BRA vs Ludwig/Lippmann GER 2-1

Cannon/Kraft USA vs Andressa/Vitoria BRA 2-1

Mariafe/Clancy AUS vs Ittlinger/Borger GER 2-0

Taina/Victoria BRA vs Carol/Barbara BRA 2-1

Pavan/McBain CAN vs Nuss/Kloth USA 0-2

Ana Patricia/Duda BRA vs Paulikiene/Raupelyte LTU

Esmée/Zoé SUI vs Placette/Richard FRA

Tina/Anastasija LAT vs Dong/Wang CHN

Hermannova/Stochlova CZE vs Scoles/Flint USA

Xue/Xia CHI vs Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA

Ahtiainen/Lahti FIN vs Melissa/Brandie CAN

Hughes/Cheng USA vs Klinger/Klinger AUT

Huberli/Brunner SUI vs Gruszczynska/Wachowicz POL

OTTAVI DI FINALE

UOMINI

Mol A./Sorum C. NOR vs Cottafava/Nicolai ITA

Pedro Solberg/Guto BRA vs Evandro/Arthur BRA

Losiak/Bryl POL vs Ehlers/Wickler GER

Brouwer/Meeuwsen NED vs Ahman/Hellvig SWE

QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI

FINALE PER IL BRONZO

FINALE PER L’ORO

