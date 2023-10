Verratti: “Voglio tornare al Pescara prima di chiudere la carriera”

Marco Verratti è da poco sbarcato in Qatar dove veste la maglia dell’Al-Arabi, ma sembra aver ben chiare le volontà per il suo fine carriera. In un’intervista rilasciata a Rete8 infatti ha confidato di voler chiudere la carriera nella sua squadra d’origine: “Credo che prima di ritirarmi tornerò a giocare nel Pescara. Lo farò per amici e famiglia. Adesso guardo sempre le partite dei biancazzurri in tv“. Prima di approdare al Psg in Ligue1 nell’estate 2012, Verratti ha vestito la maglia del Pescara per 6 stagioni tra giovanili e prima squadra.