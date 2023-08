LIVE – Cottafava/Nicolai-Immers/van de Velde: quarti Europei beach volley Vienna 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Cottafava/Nicolai-Immers/van de Velde, partita valevole per i quarti di finale degli Europei di Vienna 2023 di beach volley. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, dopo aver superato i francesi Basserau/Gauthier-Rat, tornano sulla sabbia per provare ad avvicinarsi alla zona medaglie. Non sarà però facile superare la coppia olandese composta da Matthew Immers e Stefan van de Velde, che negli ottavi hanno eliminato gli azzurri Ranghieri/Carambula. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 9.45 di sabato 5 agosto alla Danube Insel di Vienna, in Austria. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita degli Europei di beach volley di Vienna 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA COMPLETO EUROPEI VIENNA 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COPPIE ITALIANE: DATE E ORARI

IL REGOLAMENTO: ECCO COME FUNZIONANO I GIRONI

EUROPEI VIENNA 2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

BEACH VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO BEACH VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

COTTAFAVA/NICOLAI – IMMERS/VAN DE VELDE (inizia alle 9.45)

__________________________________________________________