Europei beach volley Vienna 2023: Cottafava/Nicolai volano in semifinale, battuti al tie-break Immers/van de Velde

Ci sarà una coppia italiana nelle semifinali degli Europei di Vienna 2023 di beach volley: si tratta di quella formata da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, che dopo aver superato agli ottavi i francesi Basserau/Gauthier-Rat si sono ripetuti ai quarti contro gli olandesi Immers/van de Velde. Sulla sabbia della Danube Insel di Vienna, in Austria, gli azzurri rispettano il pronostico della vigilia e, nonostante qualche difficoltà in più del previsto, trionfano per 2-1 (21-17, 19-21, 15-10). Cottafava/Nicolai vendicano dunque i connazionali Ranghieri/Carambula, sconfitti agli ottavi proprio dagli olandesi, e approdano in semifinale. A separarli dall’atto conclusivo della rassegna iridata la vincente del match Ahman/Hellvig-Ehler/Wickler.

CRONACA – Ottima partenza del duo italiano, che conquista fin da subito un vantaggio significativo e in un batter d’occhio riesce a portarsi fin sul +6. Gli olandesi tuttavia non mollano e lentamente risalgono la china, arrivando fino al -1. Poco male per Cottafava e Nicolai, che riescono a rimanere sempre al comando e ad imporsi per 21-17. Decisivi i meno errori degli avversari, ma soprattutto i 7 muri messi a referto. Particolarmente rocambolesco invece l’avvio di secondo set, dove Cottafava/Nicolai volano sul 3-0, poi scivolano sotto 5-4 quindi tornano avanti di due. La situazione si stabilizza a partire dal 9-9, quando le coppie avanzano punto a punto fino alle fasi calde. Purtroppo, nel momento decisivo sono gli olandesi a salire in cattedra e fare la differenza, prevalendo per 21-19. Infine, nel tie-break partono meglio gli italiani, avanti prima 5-2 e poi 8-4. La coppia olandese tuttavia si conferma dura a morire e ricuce il gap, spaventando gli italiano fino al -1. Paolo e Samuele però mantengono i nervi saldi e riescono a conquistare il tie-break per 15-10, ma anche il pass per l’ambita semifinale.