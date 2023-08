Masters 1000 Toronto 2023, analisi tabellone: per Sinner possibile esordio con Berrettini

È stato sorteggiato il tabellone principale del National Bank Open presented by Rogers, il torneo Masters 1000 canadese che quest’anno andrà in scena sui campi del Sobeys Stadium di Toronto. Nato nel 1881 appena dopo il torneo di Wimbledon e gli US Open, l’evento si svolge annualmente nelle città di Toronto e Montréal, che si alternano nell’ospitare il torneo maschile e femminile. Si tratta inoltre di uno dei più longevi tornei nella storia del tennis. L’edizione numero 133 della rassegna canadese prenderà il via lunedì 7 agosto, con la finale fissata a domenica 13 agosto.

Unico assente di prestigio sarà Novak Djokovic, quattro volte vincitore del torneo, che ha deciso di cambiare la sua programmazione in vista dell’ultimo Slam della stagione. A guidare il seeding sarà il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz; a seguire, il vincitore del 2021 Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune ed Andrey Rublev. Jannik Sinner, in qualità di settima forza del tabellone, guiderà la spedizione azzurra insieme a Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Matteo Arnaldi proverà a portare a cinque il numero degli italiani in main draw passando per le qualificazioni, dove sarà impegnato al debutto con l’americano Aleksandar Kovacevic. Non ci sarà invece il detentore del titolo Pablo Carreno Busta, ancora fermo ai box per un problema al gomito destro.

Promette spettacolo la parte alta del tabellone con Alcaraz-Rune e Sinner-Tsitsipas nello stesso quarto. Il percorso del numero 1 del mondo inizierà con il vincitore della sfida tra Ben Shelton e Bernabe Zapata Miralles. Per Sinner possibile derby al debutto del secondo turno con Matteo Berrettini, che se la vedrà invece all’esordio con Gregoire Barrere. Nella parte alta anche Lorenzo Sonego, la cui avventura inizierà con Andy Murray in quella che sarà la seconda sfida dell’anno tra i due dopo la vittoria del britannico al primo turno dell’ATP 250 di Doha di febbraio.

Nella parte bassa sono invece Daniil Medvedev (tds numero 2) e Taylor Fritz (tds numero 8) e Andrey Rublev (tds numero 6) e Casper Ruud (tds numero 3) a formare i quarti di finale ipotetici. Il russo, che beneficerà di un bye per il primo turno, affronterà all’esordio o Vasek Pospisil o un qualificato. Per Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16, esordio insidioso con il giapponese, specialista dei campi veloci, Yoshihito Nishioka. Poi eventuale sfida al secondo turno Zhizhen Zheng o un qualificato. Con una concreta possibilità di arrivare in fondo anche Alexander Zverev, vincitore del torneo nel 2017, che da testa di serie numero 13 debutterà con Tallon Griekspoor, e Frances Tiafoe, numero 9 del seeding, che all’esordio se la vedrà invece con il beniamino di casa Milos Raonic.