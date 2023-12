Napoli, Paolo Cannavaro: “Mio gol in rovesciata alla Juventus secondo solo a quello di Maradona”

Nell’intervista rilasciata oggi a Il Mattino l’ex difensore del primo Napoli di Mazzarri, Paolo Cannavaro, ha parlato della sfida che vedrà il Napoli affrontare a Torino gli “odiati” rivali della Juventus in quella che è una partita molto sentita in casa partenopea e, tra gli altri, del suo gol indimenticabile ai bianconeri nel 2006.

Queste le dichiarazione dell’ex capitano e difensore del Napoli al quotidiano: “Credo che nella classifica dei gol più belli nelle sfide di Napoli e Juventus il primo posto sia occupato dalla punizione di Maradona, ma subito dopo c’è il mio in rovesciata. Un gol in rovesciata contro la Juve, lo sogna ogni bambino napoletano. Fu il gol perfetto nella partita perfetta, ancora oggi la gente a Napoli quella rete non se la scorda. Il Napoli è una squadra forte tecnicamente e tatticamente, deve un po sciogliersi. Mi sembra quello il problema principale, la squadra deve ritrovare spensieratezza. Gli infortuni non aiutano, il terzino è un ruolo delicato e quando ti manca non è facile rimpiazzarlo con un fuori ruolo“.