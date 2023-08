Europei beach volley Vienna 2023: Ranghieri/Carambula agli ottavi, sconfitti i lituani Stankevicius/Knasas

Alex Ranghieri e Adrian Carambula si sono qualificati per gli ottavi di finale degli Europei di Vienna 2023 di beach volley. Dopo aver chiuso la fase a gironi al terzo posto, gli azzurri sono scesi in campo da favoriti nei 24esimi di finale contro la formazione lituana composta da Patrikas Stankevicius e Audrius Knasas, seconda della Pool F. Come da pronostico, la vittoria è andata proprio al duo italiano, che si è imposto per 2-0 (21-15, 21-18) sulla sabbia austriaca, controllando il match ed evitando di correre particolari rischi. Proseguono dunque il loro percorso nella rassegna Ranghieri e Carambula, che ora se la vedranno contro Immers/van de Velde.

