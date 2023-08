Europei beach volley Vienna 2023, Cottafava/Nicolai ko dopo 5 match point: ora sfida per il bronzo

Samuele Cottafava e Paolo Nicolai vedono svanire sul più bello il sogno della finale per l’oro agli Europei di beach volley 2023 in corso a Vienna. La coppia italiana manca cinque match ball in un interminabile tie-break e si arrende agli svedesi Jonathan Hellvig e David Ahman. I campioni d’Europa in carica la spuntano dunque in rimonta per 12-21, 21-15, 23-21.

Un primo set dominato dagli azzurri, che mettono le cose in chiaro con 4 punti consecutivi dal 2-2 e incrementano costantemente il loro vantaggio, trovando un nuovo parziale di 4-0 sul 13-8, preludio del comodo 21-12. L’inevitabile reazione dei campioni in carica arriva in apertura di secondo set, con una forbice che balla tra i tre e i quattro punti di vantaggio che Nicolai e Cottafava non riescono ad eliminare. Hellvig e Ahman insistono e si involano verso il 21-15, trascinando la contesa al tie-break. E qui il match si accende: una lotta punto su punto, Cottafava e Nicolai recuperano dal 10-8 al 10-10 e si procurano cinque match point, due dei quali consecutivi sul 14-12. Hellvig e Ahman non si arrendono, ribaltano il punteggio e alla quinta opportunità in loro favore chiudono la contesa sul 23-21. Giocheranno per l’oro contro gli olandesi Luini/de Groot, Cottafava e Nicolai torneranno in campo nella sfida per il bronzo contro gli ucraini Popov/Reznik.

