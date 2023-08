Fiorentina, infortunio muscolare per Ikoné durante il test contro il Nizza

Brutte notizie per la Fiorentina e per mister Vincenzo Italiano a due settimane dall’inizio del campionato di Serie A 2023/2024. Nel corso dell’amichevole che i viola stanno disputando contro il Nizza nell’ambito della Sela Cup, Jonathan Ikoné è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 65′ per un problema muscolare. L’attaccante ha lasciato il campo sulle sue gambe, ma bisognerà attendere l’esito degli esami per capire la reale entità dell’infortunio.