Beach Soccer, Mondiali: Azzurri nel girone A insieme Emirati Arabi, USA ed Egitto

Si è svolto alla Mohammed Bin Rashim Library di Dubai il sorteggio della 12ª edizione del Mondiale di Beach Soccer, che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 15 al 25 febbraio. L’Italia, neo vincitrice dell’Europeo ad Alghero e che ha raggiunto la semifinale del Mondiale nelle ultime tre edizioni, è stata inserita nel gruppo A, insieme proprio Emirati Arabi padroni di casa, gli Stati Uniti e l’Egitto. Due top Nazioni insieme nel girone D: Brasile e Portogallo, così come il B, già rinominato girone di ferro, con Spagna, Argentina, Iran e Tahiti. In virtù del ranking determinato dalla somma dei punti accumulati nelle ultime 5 edizioni della Coppa del mondo, Zurlo e compagni sono stati inseriti in seconda fascia assieme a Portogallo, Senegal e Iran.

Presenti a Dubai per assistere al sorteggio il Ct Emiliano Del Duca e il Capo delegazione Ferdinando Arcopinto. “Siamo alla fase finale del Mondiale e non esistono partite facili. Abbiamo i padroni di casa degli Emirati Arabi e dovremo tenere conto anche di un fattore ambientale oltre che tecnico; poi c’è l’Egitto, vicecampione d’Africa e gli Usa, squadra ostica con grande tradizione alla Coppa del mondo. Non sarà un girone facile, ma noi dobbiamo pensare a prepararci al meglio, sul piano fisico e mentale, per arrivare alla competizione nel modo giusto. Siamo campioni d’Europa, siamo orgogliosi di esserlo e vogliamo rappresentare l’Italia al massimo delle nostre possibilità”, ha dichiarato il tecnico azzurro.