Basket, termina il training camp per gli Azzurri: ora la Trentino Cup

Terminato quest’oggi il training camp per l’Italbasket. Gli atleti di coach Gianmarco Pozzecco hanno avuto modo di svolgere al meglio la prima parte della preparazione in vista del Mondiale. I 15 giocatori hanno sostenuto sessioni di pesi, tiro e basket lungo le quasi due settimane passate sull’Alpe Cimbra.“A nome della squadra desidero ringraziare tutti coloro che qui a Folgaria ci hanno fatto sentire come a casa. E’ stato bello essere accolti con professionalità ed entusiasmo, qualità che ormai da tanti anni troviamo in Trentino. Grazie anche ai tantissimi tifosi che sono venuti a vederci durante gli allenamenti: la carica positiva che ci hanno trasmesso non ha prezzo. Lasciamo l’Alpe Cimbra pronti per iniziare a giocare gare importanti nel percorso di preparazione al Mondiale. Mi aspetto il pienone al Palazzetto di Trento per le partite della Trentino Cup”, ha detto il capitano azzurro, Gigi Datome.