Calendario beach volley 2024 completo: tutti gli eventi e le date

Si preannuncia un nuovo emozionante anno per il beach volley: ecco il calendario completo 2024 per non perdersi davvero nulla. Lo spettacolo sulla sabbia continua, con le coppie italiane che vanno a caccia di altri piazzamenti importanti nel Pro Tour per staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi. I fari sono, infatti, inevitabilmente puntati sull’appuntamento a cinque cerchi, dove l’Italia spera di schierare quattro coppie. Scopriamo dunque tutti gli eventi del 2024 in continuo aggiornamento (in blu Mondiali ed Europei; in rosso le Olimpiadi; in verde le tappe principali del Beach Pro Tour, da intendersi sia maschili che femminili ove non diversamente indicato).

PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI VOLLEY: COME FUNZIONANO

Il calendario completo 2024 di beach volley

28 febbraio-3 marzo: Pro Tour Futures Mollymook (Australia)

5 marzo-9 marzo: Pro Tour Elite 16 Doha (Qatar)

7 marzo-10 marzo: Pro Tour Futures Mount Maunganui (Nuova Zelanda)

20 marzo-24 marzo: Pro Tour Challenge Recife (Brasile)

20 marzo-24 marzo: Pro Tour Futures Coolangatta (Australia)

27 marzo-31 marzo: Pro Tour Challenge Saquarema (Brasile)

2 aprile-6 aprile: Pro Tour Futures Pirae Tahiti (Francia) – Solo uomini

9 aprile-13 aprile: Pro Tour Futures Pirae Tahiti (Francia) – Solo donne

10 aprile-14 aprile: Pro Tour Challenge Guadalajara (Messico)

17 aprile-21 aprile: Pro Tour Elite 16 Tepic (Messico)

24 aprile-28 aprile: Pro Tour Challenge Xiamen (Cina)

9 maggio-12 maggio: Pro Tour Futures Pingtan (Cina)

16 maggio-19 maggio: Pro Tour Futures Qingshan (Cina)

22 maggio-26 maggio: Pro Tour Elite 16 Portogallo

29 maggio-2 giugno: Pro Tour Challenge Star Jablonki (Polonia)

5 giugno-9 giugno: Pro Tour Elite 16 Ostrava (Repubblica Ceca)

6 giugno-9 giugno: Europei U22 Izmir (Turchia)

3 luglio-7 luglio: Pro Tour Elite 16 Gstaad (Svizzera)

10 luglio-14 luglio: Pro Tour Elite 16 Vienna (Austria)

11 luglio-14 luglio: Europei U18 Kachreti (Georgia)

27 luglio-10 agosto: Giochi Olimpici di Parigi

25 luglio-28 luglio: Europei U20 Myslowice (Polonia)

12 agosto-18 agosto: Europei in Olanda

21 agosto-25 agosto: Pro Tour Elite 16 Amburgo (Germania)

21 agosto-25 agosto: Pro Tour Futures Halifax (Canada)

28 agosto-1 settembre: Pro Tour Elite 16 Montreal (Canada)

5 settembre-9 settembre: Pro Tour Futures Qidong (Cina)

12 settembre-15 settembre: Pro Tour Futures Qingdao (Cina)

17 ottobre-20 ottobre: Pro Tour Challenge Joao Pessoa (Brasile)

21 novembre-24 novembre: Pro Tour Challenge India

21 novembre-24 novembre: Pro Tour Elite 16 Nuvali (Filippine)

28 novembre-1 dicembre: Pro Tour Challenge Nuvali (Filippine)

5 dicembre-8 dicembre: Finali Pro Tour Doha (Qatar)

19 dicembre-22 dicembre: Pro Tour Futures Negombo