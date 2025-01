L’ex attaccante della Juventus può tornare in Italia dopo solo sei mesi al Liverpool: c’è una squadra a sorpresa che lo può prendere

Un’estate in bilico, cercando di fare la scelta più giusta. Quando si è palesata l’ipotesi Liverpool, Federico Chiesa ha creduto di avere davanti a sé la soluzione ad ogni problema.

I Reds lo hanno acquistato dalla Juventus, puntando molto su di lui, come testimoniato dal contratto fino al 2028 da sette milioni di euro a stagione. Un contratto lungo e ricco per far capire che l’ex bianconero era considerato un investimento importante per la società inglese. Nessuno però si immaginava che sei mesi dopo i minuti giocati da Chiesa fossero poco più di 100 in quattro apparizioni e che si parlasse subito di un suo ritorno in Italia.

L’ambientamento in Premier League non è andato bene, complice anche i continui infortuni che hanno frenato il calciatore italiano. Così, con la necessità di ritrovare campo e forma, si sta facendo sempre più strada l’idea di un rientro in Serie A, magari in prestito, per dimostrare di poter essere ancora decisivo e di aver messo da parte tutti gli acciacchi. Chiesa ha bisogno di giocare e al Liverpool non può farlo, in Italia invece non mancherebbero le opportunità. Tra queste anche un’ipotesi sorprendente.

Calciomercato, Chiesa torna in Serie A: idea viola

Un Federico Chiesa disponibile in prestito è un’idea che alletta diverse squadre. Milan e Napoli, ad esempio, potrebbero tornare a pensarci dopo averci provato già la scorsa estate. Il pacchetto di esterni di Conceicao e Conte è nutrito e di buona qualità, ma entrambi gli allenatori troverebbero modo e spazio per far posto all’ex Juventus.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di Atalanta: Gasperini è un esperto nel rilanciare i calciatori e ci sta già provando quest’anno con Zaniolo. Potrebbe tentarci anche con Chiesa che rientrerebbe in Italia in un club che sta provando a compiere il definitivo salto di qualità lottando per lo scudetto. Ma, stando a quanto si legge su ‘sportnews.snai.it’, ci sarebbe anche un’altra clamorosa ipotesi da prendere in considerazione: la Fiorentina.

La squadra di Palladino, quinta in classifica con una partita da recuperare, vuole giocarsi le sue chance di approdare in Europa, magari in Champions, ed è pronta ad uno sforzo nel mercato di gennaio. Il ritorno di Chiesa dal punto di vista tecnico sarebbe un bel salto di qualità, ma gli ostacoli non mancano, partendo dall’ingaggio fuori dai limiti della società viola e arrivando al rapporto con la piazza. Suggestione complicata, ma realmente in piedi: Chiesa può realmente tornare in Italia e farlo a sorpresa con la Fiorentina.