Beach volley, Pro Tour 2023: quattro coppie azzurre al via in Messico

Il Beach Pro Tour con l’Elite 16 fa tappa a Tepic, in Messico, per il secondo appuntmento della stagione da mercoledì 22 a domenica 26 marzo. Saranno quattro le coppie azzurre in gara: nel torneo maschile Paolo Nicolai-Samuele Cottafava e Alex Ranghieri-Adrian Carambula sono già ammessi al main draw, mentre Daniele Lupo ed Enrico Rossi dovranno partire dalle quali; tra le donne Marta Menegatti e Valentina Gottardi anch’esse debuteranno nelle qualifiche.