Belgio: Kevin de Bruyne è il nuovo capitano della Nazionale

Kevin de Bruyne, centrocampista del Manchester City, è stato nominato capitano del Belgio al posto di Eden Hazard, che si è ritirato dalla nazionale dopo Qatar 2022. L’ex Chelsea farà il suo debutto come capitano nelle qualificazioni a Euro 2024 di venerdì in Svezia. Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku.

Ecco di seguito le parole del Ct Domenico Tedesco. “È un momento di orgoglio essere il leader del nostro paese. Ho giocato in nazionale per molto tempo. È un grande onore per me e spero di poter ricoprire bene il ruolo”.