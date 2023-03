Eurocup 2022/23: sconfitta e rimonta nel finale per Trento, Amburgo vince 89-87

89-87 nel match tra Amburgo e Trento, sfida valida come diciassettesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Sconfitta che brucia per Trento in trasferta, in controllo per diverse frazioni della gara. Il miglior marcatore del match è stato Anthony Polite, che regala la vittoria ai padroni di casa.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca

In avvio di partita Amburgo parte forte, mettendo ritmo ed intensità in campo. Grazie ai canestri di Meisner i tedeschi si portano così sul +4 per chiudere i primi 10 minuti di gioco. Gli ospiti tuttavia provano a reagire, con un buon rendimento di Spagnolo a canestro, riuscendo nella seconda frazione anche a pareggiare e ad andare in vantaggio. Dopo la folata arriva però l’equilibrio nella gara, con 1 o 2 punti di distanza per almeno 2 minuti. Si va negli spogliatoi quindi sul risultato di 44-45.

Dopo l’intervallo lungo Trento sembra quasi scordarsi di dover tornare in campo, subendo ben 8 punti nei primi minuti. Grazulis però suona la carica, e si riesce ancora una volta a tornare in parità, sul 55. Come una molla, si riallontano i tedeschi, in un finale che non vede nessun canestro per 120 secondi. L’ultima frazione inizia sul 72-64, ma in pochi secondi Trento incalana 3 triple consecutive, passando dal -6 al +3. 3 schiaffi che risvegliano Amburgo, che pareggia, e si riporta in avanti. Nel finale ad avere la meglio è invece Amburgo, per soli due punti: 89-87 il risultato finale.