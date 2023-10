Beach volley, Mondiali 2023: Cottafava/Nicolai e Gottardi/Menegatti agli ottavi di finale

Tutto facile per Samuele Cottafava e Paolo Nicolai. La coppia azzurra batte in due agili set (21-17, 21-12) gli argentini Nicolas e Tomas Capogrosso e volano agli ottavi di finale dei Mondiali di beach volley 2023 in corso di svolgimento a Tlaxcala, in Messico. Neanche quaranta minuti di partita per ribadire la netta superiorità azzurra: domani la coppia italiana tornerà nuovamente sulla sabbia messicana per gli ottavi di finale e se la vedranno con la coppia norvegese Mol/Sorum che ha sconfitto i cileni Grimalt/Grimalt 2-0 (21-12, 21-15).

L’inizio di partita non è facile per la coppia italiana che commette qualche errore di troppo e si ritrova sotto nel punteggio (5-7), ma con il passare dei minuti sale la qualità del gioco con Nicolai che compie due interventi da manuale e Cottafava che schiaccia a tutto braccio, con il suo mancino, mettendo in grande difficoltà il duo argentino. Tempo qualche minuto e la situazione si ribalta: gli azzurri prima pareggiano i conti (7-7) e poi si involano nel punteggio (10-8). Gli argentini non demordono, vincono lo scambio più bello dell’incontro e accorciano (12-11). Ma Cottafava e Nicolai sono nettamente superiori: prima un grande scambio vinto, poi l’ace di Paolo di fatto chiudono il set (17-12). Il resto della prima frazione di gioco è una formalità, 21-17.

L’equilibrio nel secondo parziale dura circa una decina di punti (5-4), poi da quel momento è un assolo italiano: due muri fantastici di Nicolai portano l’Italia sull’8-4. Cottafava si rende autore di un grande recupero e poi schiaccia con il suo mancino la palla del 10-6. I Capogrosso si scoraggiano e commettono anche un paio di errori grossolani, un ace fortunato di Nicolai di fatto mette la parola fine alla partita (15-9). Nel finale non c’è più storia, 21-12. E la coppia azzurra va avanti.

Belle notizie anche dal torneo femminile dove Valentina Gottardi e Marta Menegatti hanno sconfitto le temibili svizzere Anouk Vergé-Dépré e Joana Mader per 2-0 (22-20, 21-16) in una partita ben condotta dall’inizio alla fine. Primo set molto equilibrato con entrambe le coppie che provano la fuga, ma vengono rispettivamente respinte con perdite. La partita entra nella sua fase cruciale in un primo set equilibratissimo, ma alla fine la maggiore precisione delle azzurre fa la differenza e arriva un 22-20 fondamentale. La coppia svizzera prova a reagire, ma di fronte ha una coppia azzurra che minuto dopo minuto, palla dopo palla, acquisisce sempre più fiducia. E a metà secondo set arriva lo strappo definitivo, il break che di fatto chiude il match a tripla mandata per una grande vittoria. Agli ottavi di finale, nella giornata di venerdì, Gottardi/Menegatti affronteranno o le australiane Artacho/Clancy o le tedesche Ittlinger/Borger.