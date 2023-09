Fiorentina, Maxime Lopez: “Sento la pressione e mi piace. Siamo ambiziosi”

La Fiorentina nelle ultime ore di mercato appena trascorso ha chiuso il colpo Maxime Lopez dal Sassuolo, sostituendo Amrabat volato in Inghilterra al Manchester United. Nella giornata di oggi, il centrocampista ex Marsiglia ha parlato sui canali sociali viola, sottolineando la sua voglia di fare bene.

Le parole di Maxime Lopez: “Abbiamo grandi ambizioni, vogliamo fare meglio dell’anno scorso. Personalmente non ho tanti obiettivi, voglio fare bene, aiutare la squadra, giocare il maggior numero di partite e vincere qualcosa se è possibile. Sono molto felice di essere qua, in questa grande società che ha ambizioni, in una grande squadra che è reduce da un’ottima stagione. Da tre anni sono in Italia ed è sempre stato difficile giocare contro la Fiorentina. Ringrazio tutti i tifosi viola per i messaggi ricevuti, a me piace giocare con questa pressione. Sono nato a Marsiglia e quindi conosco certe dinamiche. Ho chiamato due giorni fa Ribery e mi ha parlato molto bene di Firenze e della società. Non ho un calcio ideale, non ho tanta fisicità, mi piace giocare corto, partire da dietro, toccare tanti palloni e aiutare la squadra a giocare. Ho parlato tanto con Italiano, so che come ruolo siamo in quattro per due posti, ci saranno tante partite e avrò le mie occasioni. Tra i compagni ho giocato in Under 21 con Ikonè, già lo conoscevo, gli altri li ho affrontati da avversario“.