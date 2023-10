Torino, Vagnati: “Juric può tirare fuori il meglio da Radonjic”

“Radonjic? È un ragazzo a posto e con un grande talento, che ha bisogno di un certo tipo di allenatore. sicuramente il nostro mister è il personaggio migliore per tirare fuori il meglio da lui”. Così il direttore sportivo Davide Vagnati ha parlato del rapporto tra il tecnico Ivan Juric e il talentuoso calciatore serbo, oggi in panchina contro l’Inter dopo essere rimasto fuori dai convocati prima della sosta contro la Juve. “Il talento deve essere sempre dentro un contesto di professionalità – ha proseguito il dirigente granata ai microfoni Dazn – e dentro il contesto di un gruppo perché non è uno sport singolo, ma è uno sport di squadra e quindi deve riadattarsi alle dinamiche dello spogliatoio”.