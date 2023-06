NBA, Bradley Beal passa ai Phoenix Suns: scambio con i Washington Wizards

Primi colpi di mercato in NBA in vista della prossima stagione: l’all star Bradley Beal passa ai Phoenix Suns, dove formerà un nuovo super trio insieme a Kevin Durant e Devin Booker. I Washington Wizards e Phoenix hanno raggiunto un accordo domenica, secondo una fonte a conoscenza della trattativa. Phoenix ha accettato di inviare Chris Paul, Landry Shamet e un pacchetto di future scelte al secondo giro a Washington per il tre volte All-Star. L’agente di Beal sostiene che il suo assistito, pur di concludere, l’affare ha rinunciato a un clausola nel suo contratto che di fatto impediva di scambiarlo.