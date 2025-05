L’Italia incassa una sconfitta per 2-1 contro il Brasile, arrivata nella seconda partita dei Mondiali di beach soccer in scena alle Seychelles. Gli azzurri hanno sbloccato il risultato con la rete di Tommaso Fazzini, a cui i verdeoro hanno prontamente risposto con la doppietta di Mauricinho. Il risultato odierno forza l’Italia a dover vincere contro El Salvador, nella partita in programma alle 13:00 di martedì, per accedere ai quarti di finale. Il regolamento, infatti, permette solo alle prime due qualificate del girone di passare il turno.

LE PAROLE DEL CT DEL DUCA

Gli Azzurri, che avevano rotto il ghiaccio nel torneo iridato con il successo contro l’Oman, ha firmato una buona prestazione anche oggi. Anche il ct Del Duca ne è consapevole e al termine della partita dichiara: “Dobbiamo essere arrabbiati – esordisce il ct Del Duca – Nel complesso la partita non abbiamo meritato di perderla. Questo è il livello top mondiale e gli episodi, che in queste partite così tirate fanno la differenza, non hanno girato a nostro favore. Il cammino è ancora lungo, siamo nel percorso e questa partita giocata a questo livello deve darci ancora più consapevolezza della nostra forza”. L’Italia ha dato molto e c’è da recuperare in vista di martedì: “Sia sul piano fisico che nervoso per giocare questa partita. Dobbiamo recuperare in vista da una gara da dentro o fuori per qualificarsi ai quarti. Affronteremo una bella squadra con una grande organizzazione di gioco che meritava di avere più punti nel girone. Ora però dobbiamo pensare a noi stessi, al nostro gioco“, conclude.