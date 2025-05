C’è (finora) gloria per tutti a livello Masters 1000 in questo 2025 sul circuito maschile. Casper Ruud trionfa a Madrid ed è il quarto vincitore diverso dopo Alcaraz a Montecarlo, Mensik a Miami e Draper a Indian Wells. Chi poteva in teoria ripetersi quest’oggi era proprio il britannico, ma la testa di serie numero cinque del tabellone si è arresa nell’atto conclusivo con il punteggio di 7-5 3-6 6-4. Una lotta di due ore e mezza che ha alla fine ha premiato il norvegese, che nel mezzo di una stagione fin qui senz’altro non indimenticabile, piazza l’acuto che gli vale il titolo più importante della carriera. Ruud con questo successo risale fino alla settima posizione del ranking mondiale, con Draper che invece lascia la Spagna con un ko in finale, ma anche con l’ingresso in top-5.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Draper scatta meglio dai blocchi di partenza, ottenendo il primo break dell’incontro nel terzo game. Il britannico pare in grado di gestire il vantaggio senza troppi patemi, e infatti non fronteggia palle break fino al decimo gioco. Sul 5-4, chiamato a servire per il set, dal 30-15 finisce per perdere tre punti consecutivi, permettendo così all’avversario di rientrare nella frazione. Ruud prende fiducia e lo si vede in particolare dall’efficacia del suo dritto, che sembra quello dei giorni migliori. Il norvegese si aggiudica addirittura gli ultimi quattro games dal set e dal 3-5 se lo aggiudica con lo score di 7-5.

Draper non si scompone, resta attaccato al match nella prima fase del secondo set e dal 3-3 mette a segno l’allungo, togliendo per due volte la battuta all’ex finalista del Roland Garros per il 6-3 che porta la finale al terzo e decisivo parziale.

Il vincitore del Masters 1000 di Indian Wells va per primo in difficoltà: annulla una palla break nel suo secondo turno di servizio, ma non riesce ad uscire indenne dal quinto game, che porta Ruud avanti 3-2 con la battuta a disposizione. Draper rischia anche di andare sotto di due break, poi riesce a restare in scia, ma senza essere in grado di ritrovare più la parita. Ruud chiude per 6-4 il set e si aggiudica il primo titolo ‘1000’ in carriera.