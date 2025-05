Il sipario sta per calare sulla Serie A 2024/2025 di basket, con la giornata odierna che ha ospitato la ventinovesima delle trenta giornate previste. Brescia ha superato Sassari per 77-96, vincendo sul parquet avversario. La Germani ha la meglio dopo un primo quarto terminato in svantaggio per 28-20. I padroni di casa, partiti con un buon ritmo, perdono lucidità a partire dal secondo quarto. Nella seconda metà, i bresciani prendono in largo, chiudendo il match con quasi venti punti di vantaggio.

La Virtus Bologna vince in trasferta contro Scafati per 87-104. La Vu Nera sale in cattedra poco dopo la palla a due, rimanendo largamente in vantaggio per tutta la partita. Sul finale, gli ospiti concedono diverse palle agli avversari, che non tardano ad aproffitarsene. Scafati, impossibilitata dal pareggiare, riesce a ricucire di qualche punto le distanze, con il gap che però rimane in doppia cifra ed è ufficialmente retrocessa in A2. Tortona cede in casa al Napoli e i partenopei vincono per 92-98. La squadra in trasferta mette la testa davanti nel corso del primo parziale, chiudendo poi il secondo quarto avanti di quasi dieci punti. A dieci minuti dalla fine, poi il risultato è di 49-66 in favore di Napoli. I piemontesi tentano lo sprint finale, collezionando 32 punti, dieci in più degli avversari. La rimonta non ha l’esito sperato e la squadra campana colleziona il successo.

Trapani ferma l’Olimpia Milano, vincendo 89-81. Dopo un primo quarto equilibrato e finito 27-26, i milanesi perdono terreno nella seconda frazione. Al momento dell’intervallo, infatti, gli ‘Squali’ sono in vantaggio per 47-38. Trapani si mantiene al comando anche nel terzo quarto, gestendo il vantaggio senza prendere il largo né farsi rimontare. La squadra di casa conferma il +9 del terzo quarto anche nell’ultima frazione, collezionando l’ennesimo successo di una stagione brillante. Cremona supera Pistoia, altra retrocessa, vincendo in trasferta per 65-89. Gli ospiti, che al termine del primo quarto si trovavano in vantaggio per 15-21, rimangono costanti per tutto l’incontro, riuscendo a costruire un ampio gap con gli avversari.

Successo casalingo per Treviso, che contro Venezia ha la meglio per 83-72. I lagunari partono meglio, chiudendo la prima frazione per 12-22, ma il parziale successivo vede Treviso collezionare 26 punti, raggiungendo gli avversari, che ne hanno messi a segno solo 16. La partita prosegue in equilibrio e i padroni di casa emergono solo sul finale. Treviso, infatti, colleziona 32 punti, ottenendo il successo con diversi possessi di vantaggio. Varese batte Trieste per 85-80. Il match rimane in equilibrio nella prima metà, con i padroni di casa che riescono a mettere la testa avanti con maggiore decisione nel corso del terzo quarto. Le distanze restano però ravvicinate e Trieste sfiora la rimonta. Gli ospiti non riescono a ottenere il risultato sperato e Varese trionfa in casa.