Italia, i convocati di Spalletti per le sfide con Malta e Inghilterra: finalmente Udogie, c’è Chiesa

Il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, ha diramato le convocazioni per le sfide contro Malta e Inghilterra, valevoli per le qualificazioni agli Europei 2024. Ben 27 i calciatori chiamati dall’allenatore toscano, che per la prima volta ha convocato Destiny Udogie, laterale ex Udinese che sta facendo molto bene al Tottenham. Spiccano anche i ritorni di Giacomo Bonaventura e Moise Kean, mentre un po’ a sorpresa c’è Federico Chiesa. Il calciatore della Juventus, che aveva lasciato in anticipo l’ultimo raduno, non è stato convocato dai bianconeri per il derby contro il Torino a causa di un infortunio, bensì raggiungerà gli altri azzurri a Coverciano. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).