Il Football Director potrebbe essere coinvolto nella rivoluzione dirigenziale che avrebbe in mente John Elkann. Il nome del possibile erede

Tudor non è sicuro della conferma, ma non lo è e non può esserlo neanche Cristiano Giuntoli. Anzi, per certi versi il secondo è più a rischio del primo, dopo la fallimentare campagna acquisti estiva e il fallimento del progetto Motta su cui l’ex Napoli si è esposto in prima persona.

Nuova rivoluzione Juve?

Nello sport, in particolare nel calcio i risultati restano l’elemento decisivo. Quello che insomma sposta da una parte o dall’altra i giudizi, le riflessioni e soprattutto le decisioni. I risultati sono una livella, perché mettono sullo stesso piano il piccolo e il grande club, come quello medio. Vinci e sei bravo, perdi non sei all’altezza per usare un eufemismo.

Così alla Juve, che senza la qualificazione in Champions, ma anche in caso di quarto posto (obiettivo minimo a inizio anno) potrebbe dare vita a una nuova rivoluzione. L’ennesima delle ultime stagioni, partendo dalla struttura dirigenziale.

Giuntoli a rischio

Il primo in assoluto a farne le spese sarebbe proprio Giuntoli, fin qui collezionista di scelte sbagliate. Per alcuni non ha del tutto capito dove è arrivato, dove si trova. Un conto il Napoli, un conto la Juventus senza lo scudo protettivo, ingombrante certo ma protettivo di De Laurentiis.

Giuntoli ha altri tre anni di contratto, ma questo lo tutela fino a un certo punto. Se Elkann decidesse davvero di ribaltare il tavolo, il contratto diventerebbe carta straccia. Certo, Giuntoli non perderebbe un euro, ma alla Continassa non potrebbe più entrare.

Il capo di Exor mediterebbe la promozione di Chiellini a un ruolo più decisionale nel comparto sportivo, a scapito per l’appunto dell’ex dirigente azzurro.

L’ex Milan al posto di Giuntoli

Chiellini alla Maldini, come una sorta di responsabile dell’area tecnica. E poi un Ds, un nuovo Ds a cui affidare la parte operativa, mercato e così via. In tal senso si fa di nuovo il nome di Frederic Massara che ha lavorato proprio con Maldini al Milan, vincendo lo Scudetto nel 2022.

In diretta su Juventibus, l’opinionista Gatta ha parlato del possibile addio di Giuntoli facendo, al contempo, il nome dell’ex rossonero come eventuale erede: “Tra i dirigenti nessuno si sente tranquillo, tutti sono in discussione. Ci sono anche già i nomi dei sostituti. Per Giuntoli uno è Massara…“.