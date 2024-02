Serie C 2023/2024, Cesena inarrestabile. Stop Mantova a Novara, vince il Perugia

In questa domenica di fine febbraio va avanti il ventottesimo turno della Serie C 2023/2024. Nel Girone B prosegue l’incredibile stagione del Cesena, che raggiunge quota sette vittorie consecutive e prosegue nella sua striscia di risultati utili iniziata addirittura lo scorso 3 settembre 2023. La capolista sfrutta anche 45′ in superiorità numerica in seguito all’espulsione di Tonti e batte 2-0 il Pineto grazie alle reti nelle ripresa di Corazza e Ogunseye. Sono 71 i punti conquistati in solamente 28 giornate per i bianconeri, mentre il Pineto ora deve guardarsi alle spalle nella sua corsa per un posto ai play-off.

Vittoria casalinga anche del Perugia, che interrompe invece la striscia di risultati positivi della Juventus U23. Una bella rete di Sylla sul finire di primo tempo sblocca il risultato, poi nei primi minuti della ripresa Scaglia non trattiene un pallone tutt’altro che irresistibile e Lewis si fionda sulla ribattuta per il 2-0. Gestione, poi, per gli umbri in attesa del triplice fischio.

Nel Girone A il Vicenza vince il match d’alta classifica con una Triestina sempre più in crisi. Quinta sconfitta consecutiva per la formazione friulana, mentre per i vicentini arriva la quinta affermazione in altrettante prtite. Decidono le reti di Della Morte e Talarico. Si ferma, invece, la capolista Mantova, che viene stoppata sull’1-1 a Novara: padroni di casa subito in vantaggio con Bentivegna, poi Galuppini trova la rete del pareggio.