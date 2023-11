Napoli, Rrahmani rischia di saltare l’Empoli: la sosta nazionali del Kosovo inizia prima

La sosta nazionali inizierà lunedì prossimo, ma non per i nazionali del Kosovo e di Israele. La Uefa ha fissato a domenica 12 novembre il recupero della gara dell’ottava giornata di qualificazioni europee tra le due nazionali, inizialmente prevista per il 15 ottobre e poi rinviata per le questioni di sicurezza dopo l’escalation militare nella Striscia di Gaza. Un problema per le squadre di club che hanno calciatori kosovari o israeliani in rosa. Come il Napoli che con ogni probabilità rischia di dover fare a meno di Amir Rrahmani, difensore centrale del Kosovo e pilastro della retroguardia di Rudi Garcia. Se sarà convocato dal suo Ct (ed è molto probabile visto che è il capitano e primatista di presenze), Rrahmani non potrà scendere in campo in occasione di Napoli-Empoli. Una scelta, quella della Uefa, che sta facendo discutere. In Spagna ad esempio è stata rinviata la partita tra Maiorca e Cadice, visto che i padroni di casa non possono contare su Vedat Muriqi.