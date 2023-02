Virtus Bologna, Scariolo: “Complimenti a Brescia, abbiamo sbagliato l’approccio alla gara”

L’allenatore della Virtus Bologna, Sergio Scariolo, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro il Brescia in finale di Coppa Italia : “Complimenti al Brescia, hanno meritato di vincere giocando un’ottima partita. Faccio le congratulazioni alla società, alla squadra, al coach, ai tifosi, a tutti perché hanno meritato. Eravamo troppo nervosi nel primo tempo. E’ stato molto evidente e lo testimonia il nostro 6/14 ai tiri liberi. Siamo riusciti a ritornare per due o tre volte ad un possesso di distanza, addirittura con la palla in mano per pareggiare o andare sopra ma più grazie alla tattica e la generosità individuale che alla tenuta difensiva. Non siamo riusciti a difendere sulle loro guardie e non siamo riusciti a contenere Della Valle nel corso di tutta la gara. La zona ci ha dato una grossa mano, ci potrà aiutare in altre partite ma tutti sappiamo che potrà essere la ciliegina sulla torta, non la torta. La torta deve essere la difesa individuale. Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara. E’ successo a tante squadre favorite in questa settimana di coppe, in Europa e anche in Italia: evidentemente il rischio di non saper gestire questo tipo di pressione è presente anche in giocatori con grande esperienza e qualità mentale. Non è mai un rischio che rimane fuori dalla porta. Non ci vuole una laurea per capire che eravamo nervosi e non concentrai al 100%. Probabilmente in queste ore abbiamo pensato di più a come sarebbe stato bello vincere la coppa invece di pensare a cosa bisognava fare per vincerla. Non è la prima volta che succede, speriamo che a noi non succeda tanto spesso, direi che non è nulla di nuovo sotto al sole.”