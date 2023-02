Roma-Verona 1-0, Solbakken: “Abbiamo lottato, giocare con Belotti è facile”

“Sono orgoglioso della squadra, abbiamo lottato l’uno per l’altro. La partita non è stata perfetta, ma abbiamo sfidato una squadra ostica”. Lo ha detto Ola Solbakken dopo il gol decisivo per la vittoria della Roma sul Verona per 1-0. Funziona l’intesa con Belotti: “È facile giocare con lui – spiega il norvegese a Dazn -, lavora duramente per la squadra. È un ottimo esempio, devo imparare da lui. Il feeling con i compagni sta migliorando, sono sulla strada giusta”.