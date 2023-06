Cristian Totti verso il Frosinone? Francesco e il figlio visitano un istituto della zona

Cristian Totti, primogenito di Francesco, potrebbe unirsi alla primavera del Frosinone. Come svela il Messaggero, l’ex capitano della Roma e suo figlio hanno visitato questa mattina l’Istituto San Bernardo che si trova nel complesso dell’abbazia cistercense di Casamari a Veroli. La visita potrebbe essere legata alla ricerca di un convitto per Cristian in vista di un possibile trasferimento alla squadra ciociara, reduce da ottime stagioni. Nell’ultimo campionato il Frosinone si è piazzato al decimo posto, sopra il Milan. Cristian Totti, classe 2005, è un attaccante centrale ed è tesserato nelle giovanili della Roma, con cui ha fatto tutta la trafila. Come spiega il quotidiano, da Frosinone non arrivano conferme ma nemmeno smentite circa il possibile ingaggio per Totti Jr. Per ora però sono solo rumors, i primi della carriera del figlio d’arte.