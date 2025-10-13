Una settimana di tennis mondiale su Sky e in streaming su NOW. Da lunedì 13 a domenica 19 ottobre, infatti, saranno ben cinque i tornei trasmessi in diretta: tre del circuito ATP e due del circuito WTA.

Prosegue alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 13 a domenica 19 ottobre: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

ATP 250 Almaty Open, Almaty (Kazakistan)

ATP 250 BNP Parisbas Fortis Open, Bruxelles (Belgio)

ATP 250 BNP Parisbas Nordic Open, Stoccolma (Svezia)

In ambito femminile, da lunedì 15 ottobre:

WTA 500 Aux Ningbo Open, Ningbo (Cina)

WTA 250 Kinoshita Group Open, Osaka (Giappone)

Da domani, martedì 14 ottobre, in onda anche il sesto episodio di “Tennis Heroes – Panatta&Bertolucci”. Racconti, aneddoti e pillole con le due leggende del tennis azzurro che, in questa puntata, ci riportano negli anni ’70. “Tennis Heroes” – produzione originale Sky Sport – ripercorre uno dei periodi più rivoluzionari della storia del tennis. Un’epoca indimenticabile popolata da grandi personaggi. L’episodio 6 è in onda martedì 14 ottobre su Sky Sport Uno e NOW alle 19.30 e alle 22.30, mercoledì 15 ottobre su Sky Sport Uno e NOW alle 18.45, giovedì 16 ottobre su Sky Sport Uno alle 16.30 e alle 21.15 e su Sky Sport Tennis alle 22; è disponibile su Sky Sport Insider e on demand su Sky Sport.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 13 ottobre

Sky Sport Tennis dalle 4.30 alle 21.30 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Uno dalle 4.30 alle 20.15 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Max dalle 4.30 alle 20.30 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Mix dalle 4.30 alle 21.30 il meglio dei 5 tornei

Martedì 14 ottobre

Sky Sport Tennis dalle 4.30 alle 22 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Uno dalle 4.30 alle 19.30 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Max dalle 4.30 alle 20.15 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Mix dalle 4.30 alle 22 il meglio dei 5 tornei

Mercoledì 15 ottobre

Sky Sport Tennis dalle 4.30 alle 22 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Uno dalle 5 alle 18.45 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Max dalle 4.30 alle 22 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Mix dalle 4.30 alle 20.30 il meglio dei 5 tornei

Giovedì 16 ottobre

Sky Sport Tennis dalle 4.30 alle 22 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Uno dalle 4.30 alle 16.30 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Max dalle 4.30 alle 18 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Mix dalle 4.30 alle 22 il meglio dei 5 tornei

Venerdì 17 ottobre

Sky Sport Tennis dalle 4.30 alle 22.30 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Uno dalle 8.15 alle 18.30 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Max dalle 4.30 alle 20.45 il meglio dei 5 tornei

Sky Sport Mix dalle 4.30 alle 20.45 il meglio dei 5 tornei

Sabato 18 ottobre

Sky Sport Tennis alle 5 semifinale 1 WTA Osaka, alle 9 semifinale 1 WTA Ningbo, alle 12 semifinale 1 ATP Almaty, alle 14.30 semifinale 1 ATP Stoccolma, alle 15.30 semifinale 1 ATP Bruxelles, alle 17.30 semifinale 2 ATP Bruxelles

Sky Sport Uno alle 12 semifinale 1 ATP Almaty

Sky Sport Arena alle 9 semifinale 1 WTA Ningbo, alle 11.30 semifinale 2 WTA Ningbo

Sky Sport Max alle 12 semifinale 1 ATP Almaty, alle 15 semifinale 2 ATP Almaty

Sky Sport Mix alle 14.30 semifinale 1 ATP Stoccolma, alle 18 semifinale 2 ATP Stoccolma

Domenica 19 ottobre

Sky Sport Tennis alle 5 finale WTA Osaka, alle 11 finale WTA Ningbo, alle 12 finale ATP Almaty, alle 15 finale ATP Stoccolma, alle 16.30 finale ATP Bruxelles

Sky Sport Arena alle 11 finale WTA Ningbo

Sky Sport Mix alle 15 finale ATP Stoccolma