Dopo la sconfitta contro la Slovenia, Gianmarco Pozzecco ha deciso di dire addio all’Italbasket.

Un pomeriggio amaro per gli amanti del basket, con la Nazionale italiana eliminata agli ottavi di finale contro la Slovenia di Luka Doncic. Il cuore messo in campo nel momento del calo degli avversari non è bastato agli Azzurri per continuare a vivere quel sogno europeo che, nell’era moderna, non si era mai interrotto prima dei quarti. Alla dura sconfitta si è aggiunta anche la decisione di coach Gianmarco Pozzecco di dire addio all’Italbasket, comunicata ai giocatori negli spogliatoi al termine della gara.

Pozzecco saluta l’Italbasket: le parole

Una vera e propria chiusura di un cerchio, quella di Pozzecco alla guida della Nazionale italiana di pallacanestro, che aveva iniziato la sua avventura nell’Italbasket proprio con una sconfitta contro la Slovenia nel giugno 2022.

A distanza di poco più di tre anni, ha parlato così l’ormai ex tecnico azzurro:

Questa è la mia ultima partita con la Nazionale, per mia decisione. Voglio ringraziare il mio presidente Petrucci che mi ha dato quest’onore, è stato il momento migliore della mia vita. Ringrazio anche Salvatore Trainotti, il mio staff e i miei giocatori. Amo ognuno di loro.

Nel triennio alla guida della Nazionale, Pozzecco ha raggiunto i quarti di finale agli Europei del 2022 ed i quarti ai Mondiali del 2023. Non è riuscito, invece, ad agguantare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Secondo i rumors raccolti dalla Gazzetta dello Sport, sembrerebbe esserci Luca Banchi (che ha già dichiarato di lasciare la panchina della Lettonia) nel destino dell’Italbasket.