Gli US Open incoronano Carlos Alcaraz, che conquista così anche la vetta del ranking: sconfitto Jannik Sinner.

Si concludono con un’amara sconfitta di Jannik Sinner gli US Open 2025, in una finale che incorona Carlos Alcaraz sul tetto del tennis mondiale con un punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 maturato in poco più di due ore e mezza. Lo spagnolo ha dato prova di essere superiore questa sera rispetto all’altoatesino, che non è riuscito a fare il bis dopo la conquista del trofeo avvenuta l’anno scorso.

Alcaraz, giunto alla finale da virtuale numero uno – con i punti messi in cassaforte in questi giorni, lo spagnolo ha raggiunto quota 10840 contro i 10280 di Sinner – dalla giornata di domani potrà dirsi il nuovo re anche del ranking mondiale, riacciuffando quella vetta che aveva già conquistato nel 2022, da più giovane della storia.

US Open: Sinner si piega ad Alcaraz

A Flushing Meadows c’è stato poco da fare per Jannik Sinner, che deve piegarsi ad un Carlos Alcaraz desideroso di ottenere la rivincita sull’ormai ex numero uno della classifica mondiale, dopo la finale di Wimbledon.

L’unico set vinto, il secondo, è stata la sola parentesi in cui l’altoatesino ha illuminato il cielo di New York mettendo in difficoltà l’avversario. Senza tuttavia riuscire a cambiare il corso di una partita apparsa sin da subito a favore di Alcaraz.

Per lo spagnolo si tratta così del secondo titolo in carriera a New York, conquistato oggi con un ritmo ed un’intensità degni di un campionissimo. Mentre per Sinner si interrompe così, dopo 65 settimane consecutive, il primato nella classifica mondiale.