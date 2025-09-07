Termina agli ottavi il percorso europeo dell’Italia. Passa la Slovenia, che può contare su un clamoroso Doncic capace di segnare 42 punti.

L’Europeo di basket per l’Italia di Gianmarco Pozzecco si chiude già agli ottavi. Si può recriminare su un primo tempo di basso livello, ma poco si poteva fare contro un Luka Doncic clamoroso. Le abilità e le qualità del cestista dei Los Angeles Lakers sono note ai più, e in questa partita le capacità dello sloveno si sono viste tutte.

Al contempo, l’inizio degli Azzurri è stato sottotono, con un primo quarto da tre soli canestri messi a referto e addirittura sei palle perse. Dopo il primo quarto, la squadra di Pozzecco era già sotto di 18 punti. Nel secondo quarto arriva poi la reazione grazie a un grande Fontecchio, che riporta l’Italia a -10. Il primo tempo di Luka Doncic è però clamoroso: 30 punti nei soli due primi quarti.

EuroBasket 2025, Doncic dominante con 42 punti: Italia fuori agli ottavi

Il secondo tempo racconta di una squadra Azzurra che entra certamente con un piglio diverso. Luka Doncic realizza meno e, al contempo, l’Italia riesce a recuperare palloni e insaccare bene quando ne ha l’occasione. Un primo parziale di 4-0 porta gli Azzurri a -6, per poi, però, tornare sotto fino al -12.

Il secondo tempo prosegue su questa lunghezza d’onda, con gli Azzurri che si riportano temporaneamente sul -8, per poi tornare ancora più lontano. L’Italia sembra capace di poter rientrare in partita, ma alcuni errori sui tiri e alcuni falli rivedibili non permettono che la rimonta si realizzi concretamente. Alla fine del terzo quarto, con un parziale di 22-16 e il punto di Nikolic nel finale, gli Azzurri sono a -16.

L’inizio dell’ultimo quarto vede una grande reazione italiana. Niang e Gallinari sono protagonisti di un ritorno a -10, ma è evidente che serve qualcosa di più per rimettere le cose in pari. La vera reazione arriva a pochi minuti dalla fine, quando a 4.28 dalla fine la grande tripla di Melli porta l’Italia nuovamente a -6, punteggio di svantaggio che gli Azzurri avevano avuto solo a inizio terzo quarto.

Nel finale si arriva addirittura a -3, con una grandiosa rimonta che in pochi si potevano aspettare dopo il -16 a inizio ultimo quarto. Il -1 di Fontecchio fa sperare in tanti, con la Slovenia che non riesce a fare più un punti. Lo stesso Fontecchio prova poi la tripla del punteggio, che però si ferma sul canestro e non si insacca.

Nel finale torna in vita la Slovenia, che mette a segno quei pochi punti che bastano per spegnere le speranze dell’Italia. Azzurri fuori, la Slovenia avanza ai quarti.

RISULTATO

Slovenia 84

Italia 77

TOP SCORER

Doncic (SLO) 42 pts

Fontecchio (ITA) 22 pts