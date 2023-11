Highlights e gol Padova-Giana Erminio 3-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Gli highlights e le azioni salienti di Padova-Giana Erminio 3-1, match della dodicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. I veneti calano il tris e salgono a quota 26 punti, in vetta alla classifica. Fumagalli risponde all’iniziale vantaggio di Varas, ma nel finale il Padova trova la via del gol con Liguori e Kirwan e festeggia i tre punti. Di seguito, ecco le azioni salienti del match.