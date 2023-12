Beach Volley, Pro Tour 2023: Lupo e Rossi chiudono al 9°posto nelle Filippine

In attesa delel Finals in programma la prossima settimana a Doha, è giunto al termine il calendario del Beach Pro Tour 2023. Quest’oggi a Nuvali, nelle Filippine, l’unica coppia italiana in gara, quella composta da Daniele Lupo ed Enrico Rossi, si è classificata al nono posto. Per gli atleti dell’Aeronautica Militare, partiti direttamente dal main draw, sono arrivate una vittoria (14-21, 21-17, 15-12) contro i francesi Rémi Bassereau e Julien Lyneel e una sconfitta (21-18, 21-18) contro polacchi Piotr Kantor e Jakub Zdybek, rispettivamente nella prima e nella seconda uscita della Pool D. La coppia azzurra tornerà sulla sabbia nel nuovo anno con la speranza di accumulare il maggior numero di punti possibili in ottica Parigi 2024. Il torneo maschile è andato agli Siedl/Pristauz, dominatori in finale sugli australiani Hodges/Schubert, mentre nella finale femminile le lettoni Samoilova/Graudina hanno avuto la meglio sulle spagnole Alvarez/Moreno.