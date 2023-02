NBA, Lebron James a bordo campo per Golden State-Lakers: la tifosa dodicenne resta senza parole (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 25

Stanno diventando virali le immagini dell’incontro tra Lebron James e la dodicenne Gaia, che si è trovata per caso accanto al suo idolo a bordo campo. Lebron infatti ha preso posto in prima fila per assistere al match tra i Golden State Warriors e i suoi Los Angeles Lakers, proprio accanto alla giovanissima tifosa che una volta accortasi del vicino di posto “vip” è rimasta letteralmente sotto shock e senza parole. A fine partita c’è però stata la possibilità di scattare una foto insieme, come dimostrano le immagini.

Le immagini dell’incontro tra Lebron James e la piccola Gaia