Pagelle Sampdoria-Catanzaro 1-2: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sampdoria-Catanzaro, match valevole per la settima giornata della Serie B 2023/2024. Finisce 1-2 allo stadio Ferraris, con la Sampdoria che raccoglie la quarta sconfitta in altrettante partite in stagione davanti ai suoi tifosi. I blucerchiati erano passati in vantaggio con il rigore realizzato da Borini, ma sono stati rimontati dalle reti di Vandeputte e Brignola, entrambe nella prima frazione. Con questo successo il Catanzaro vola in quarta posizione con 15 punti, mentre la Sampdoria è penultima con soli 3 punti e traballa la panchina di Pirlo.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI SAMPDORIA-CATANZARO

SAMPDORIA (4-4-2): Stankovic 5; Stojanovic 6, Ghilardi 5,5, Murru 6, Barreca 5 (33′ st Gonzalez sv); Girelli 6 (13′ st De Luca 5,5), Ricci 5,5 (33′ st Yepes sv), Vieira 6 (33′ st Kasami sv), Pedrola 6 (30′ pt Delle Monache 6); Borini 6,5, Esposito 6. Allenatore: Pirlo 5

CATANZARO (3-4-3): Fulignati 7; Scognamillo 6,5, Brighenti 5,5, Krajnc 6; Katseris 6 (28′ st Oliveri 6), Ghion 6,5 (28′ st Pontisso 6), Verna 6, Vandeputte 6,5 (15′ st Stoppa 6,5); Brignola 6,5 (33′ st Ambrosino sv), Iemmello 6,5, Biasci 5,5 (15′ st D’Andrea 6,5). Allenatore: Vivarini 6,5

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli 6

RETI: 34′ Borini RIG, 36′ Vandeputte, 45′ Brignola

NOTE: 24.589 spettatori.

Ammoniti: Ghion, Brighenti, Girelli, Biasci, Iemmello

Angoli: 11-2 Sampdoria

Recupero: 3′ e 4′