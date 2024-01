Basket, Serie A1 2023/2024: super rimonta di Pistoia, recupera da -17 e batte Scafati

Va a Pistoia la vittoria nella sfida valida come 17^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Nell’interessante testa a testa tra due squadre di metà classifica andato in scena sul parquet del PalaCarrara, la formazione di casa – reduce dalla pesante sconfitta sul campo di Sassari – ha battuto Scafati con il punteggio di 78-71. Sorprendente battuta d’arresto per gli ospiti, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite e incapaci di gestire un vantaggio di ben 17 lunghezze. Miglior realizzatore della serata Strelnieks con 19 punti.

CRONACA – Avvio di partita caratterizzato dall’equilibrio, con le due squadre trovano la via del canestro ma non riescono ad allungare. Dall’8-7, però, Scafati inanella un parziale di 11-0 e scappa nel punteggio, dando subito una prima spallata match. Pistoia si scuote grazie alla tripla di Wheatle, ma il primo quarto termina con un gap di 11 punti a separare le due squadre.

Il copione non cambia nel secondo quarto, in cui l’andamento è molto altalenante poiché se la squadra di casa accorcia le distanze in un batter d’occhio poi scivolare nuovamente in doppia cifra di svantaggio. Il massimo vantaggio Scafati lo tocca grazie al canestro del +17 di Rivers, ma il time out chiamato dai toscani sortisce gli effetti sperati e i canestri di Wheatle, Willis e Ogbeide permettono di rendere il passivo meno pesante e andare al riposo all’intervallo sotto di 12 lunghezze. Pistoia comunque appare in controllo delle operazioni e domina gli avversari sotto ogni punto di vista.

Nella ripresa la musica cambia e il terzo quarto è appannaggio della formazione di casa, capace di segnare 20 punti contro gli 11 degli avversari e riaprire il match. Scafati tenta di gestire il vantaggio affidandosi all’esperienza di Logan e Strelnieks, ma Pistoia trova il modo per far male alla difesa rivale e trova la via del canestro con grande continuità. Preziose le triple di Hawkins, ma a dir la verità sono davvero tanti i giocatori che vanno a segno che risulta difficile menzionarne uno in particolare. Fatto sta che, al termine della frazione, Scafati ha solamente 3 lunghezze di vantaggio.

Nel quarto e decisivo parziale, Pistoia effettua il sorpasso grazie a Willis e, nonostante il tentativo di fuga, gli ospiti tengono botta e resistono fino al 71-71. Nel finale, però, è la squadra di casa ad emergere ed avere la meglio grazie a Wheatle ma soprattutto grazie a Moore, che prima manda a bersaglio una tripla di vitale importanza e poi chiude i giochi con un 2/2 dalla lunetta.

TABELLINO

PISTOIA: Willis 15, Della Rosa 5, Moore 7, Dembelé N.E., Saccaggi 3, Del Chiaro 5, Varnado 5, Wheatle 16, Hawkins 11, Ogbeide 11.

SCAFATI: Morvillo N.E., Gentile 6, Mouaha 0, Pinkins 9, Rossato 7, Logan 11, Rivers 9, Nunge 3, Pini 2, Strelnieks 19, Gamble 5, Imade N.E.,