Si alza il sipario sulla Final Four della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2025 di volley femminile. Ad ospitare semifinali e finali del torneo femminile, come avvenuto per gli uomini, è l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Proprio la F4 di Coppa Italia maschile ha dimostrato come i favori del pronostico possano essere sovvertiti in gara secca su campo neutro (con Perugia e Trento sconfitte in semifinale rispettivamente da Verona e Civitanova). Grande attesa dunque per le semifinali femminili Conegliano-Novara e Scandicci-Milano. Queste quattro squadre, infatti, hanno rispettato il pronostico vincendo i quarti di finale in casa ed ora si giocano il primo trofeo dell’anno nel fine settimana dell’8 e 9 febbraio. Chi trionferà? Scopriamo lo stato di forma delle quattro protagoniste e come arrivano a questo appuntamento.

NOVARA CERCA L’IMPRESA CONTRO UNA CONEGLIANO IMBATTUTA

La semifinale sulla carta più prevedibile è la prima, quella che vede contrapposte Prosecco Doc Imoco Conegliano ed Igor Gorgonzola Novara. Le pantere di Daniele Santarelli, infatti, hanno una striscia aperta di 34 successi consecutivi e sono ancora imbattute in stagione. Wolosz e compagne hanno fatto en-plein di trofei nell’anno solare 2024 (Coppa Italia, Scudetto, Champions League, Supercoppa e Mondiale per Club) e proveranno a ripetersi anche nella stagione 2024/2025. Il club veneto, saldamente in vetta nella regular season a punteggio pieno e qualificato ai quarti di finale di Champions League da prime del girone, va a caccia del terzo trofeo stagionale, il 27esimo della sua storia. Numeri da capogiro per le pantere, che finora hanno mostrato ben poche lacune (hanno concesso solo quattro set in campionato).

Sembra dunque una mission impossible per le zanzare di Lorenzo Bernardi, quarte in classifica con un bilancio di 16 vittorie e 5 sconfitte. L’ultimo ko in campionato è arrivato in modo inatteso sul campo di Perugia lo scorso 26 gennaio. Poi però Bosio e compagne si sono rialzate con le nette vittorie interne contro Busto Arsizio e contro il Maritsa Plovdiv nell’andata dei quarti di Cev Cup. Novara quindi arriva a questa semifinale con una buona dose di entusiasmo, ma servirà una prestazione perfetta per mettere in difficoltà Conegliano.

SCANDICCI E MILANO PRONTE A DARSI BATTAGLIA

Seconda semifinale con due bigconfronto due big, che però in stagione hanno pagato qualche passaggio a vuoto. Tra le due, ad arrivare a questo impegno con più fiducia è senza ombra di dubbio Milano. Le ragazze di Stefano Lavarini, infatti, arrivano da nove vittorie consecutive, con l’ultima sconfitta che risale al 5 gennaio (a Novara al tie-break). Da gennaio Orro e compagne giocano ogni tre giorni e stanno affrontando un vero e proprio tour de force, a cui si sono aggiunti anche i Playoff di Champions League, con l’andata vinta mercoledì sul campo dello Schwerin. La stanchezza quindi potrebbe farsi sentire, ma la squadra meneghina ha trovato il giusto ritmo (anche grazie al rientro di Egonu e Pietrini) dopo le difficoltà della prima parte di stagione. Difficoltà emerse soprattutto nei big match, in cui Milano non è mai riuscita a spuntarla (contro Conegliano, Scandicci e Novara).

Il club toscano dunque proverà a sfruttare quello che sembra quasi un tabù per le meneghine in stagione, ma dovrà mettersi alle spalle la netta sconfitta interna incassata nell’ultima giornata di campionato contro Vallefoglia (0-3). Le ragazze di coach Marco Gaspari, grande ex del match (ha guidato Milano fino alla passata stagione), si sono assicurate l’accesso ai quarti di finale di Champions League come migliore prima dei gironi, ma in Italia hanno incassato cinque sconfitte (una in più della Vero Volley). Anche le toscane hanno pagato dazio nei big match contro Conegliano e Novara ed ora vanno a caccia di una grande prestazione per tornare al successo ed avvicinarsi al trofeo. Scandicci è terza in classifica a quota 48 punti, Milano seconda con 50: si preannuncia una sfida infuocata sabato sera.

PROGRAMMA E TV FINAL FOUR COPPA ITALIA A1 FEMMINILE 2025

Le partite della Final Four di Coppa Italia A1 2025 di volley femminile (semifinali e finale) saranno tutte trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito su RaiPlay. Inoltre, come di consueto, i match saranno visibili in streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite della F4 di Coppa Italia.

SABATO 8 FEBBRAIO – SEMIFINALI

15:30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

18:00 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 9 FEBBRAIO – FINALE

15:20 Vincente Conegliano/Novara vs Vincente Scandicci/Milano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv