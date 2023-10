Sacramento Kings, coach Brown suona la carica: “Puntiamo a vincere il titolo”

I Sacramento Kings, nella passata stagione, sono stati la rivelazione dell’anno, impressionando per il loro rendimento e i risultati conseguiti gli addetti ai lavori e i fan NBA. Si sono resi protagonisti di un eccellente cavalcata in Regular Season, chiudendo con uno storico di 48-34, centrando i Playoff, che mancavano dal lontanissimo 2006, come 3^ seed (posizione in classifica) nella Ovest Conference. Ai Playoff, hanno incrociato gli allora campioni in carica dei Golden State Warriors, uscendo sconfitti nella serie solamente a Gara 7, al termine di una serie intensissima e memorabile.

La stagione scorsa, che ha visto il trionfo finale dei Denver Nuggets, è ormai alle spalle ed a breve si ripartirà con la nuova season NBA. A tal proposito, il Coach Of the Year dello scorso anno, allenatore dei Kings, Mike Brown, ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto non poco rumore all’interno del mondo NBA, avvertendo che lui e la sua squadra, dopo il ritorno ai Playoff dello scorso anno, si sentono pronti per puntare a vincere il Larry O’Brien trophy: “Siamo una squadra da Playoff. Penso che possiamo essere un contender, ora puntiamo al titolo. Se vuoi qualcosa nella vita, devi crederci”.